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среда, 31 июля 2019 10:15

Пчеловод рассказал, какой мед подходит диабетикам и чем лечить ангину

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Пчеловод рассказал, какой мед подходит диабетикам и чем лечить ангину
Василь та Людмила Гаврилови з міста Карлівки Полтавської області продають мед та продукти бджільництва з власної пасіки. Фото: Владислав Шматко

В последние дни июля в Полтаве проводят традиционная ярмарка меда. Пчеловоды со всей области приехали на торговлю.

Корреспондент Gazeta.ua узнавал, чем и кому полезные продукты меда.

Пасечник из города Карловка Полтавской области Василий Гаврилов рассказал о секретах меда, которые могут улучшить здоровье человека.

Продает пергу, прополис, пчелиный подмор, восковую моль, медовуху и квас. Есть препараты - например, прополисный мед. Это мед, настоянный на прополисе.

Такая смесь успешно лечит болезни легких, желудка, кишечника. При ангине, гриппе, простуде чайную ложку рекомендуют рассосать натощак и четыре-пять в течение дня. Прополисная мазь лечит ссадины, царапины, герпес.

Мед желательно есть каждый день - хотя бы столовую ложку. Он содержит много микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ.

"Та же перга восстанавливает иммунную систему. Это пыльца, которую пчелы утрамбовывают в соты и обрабатывают своей кислотой. После 14 дней брожения перга готова. Для человека в день надо до 7 грамм. Рассасывают во рту", - рассказал Гаврилов.

Больным сахарным диабетом подойдет чистый подсолнечный мед, в котором меньше сахаров. Гречневый диабетикам не рекомендуется, так как повышает уровень сахара в крови.

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Мед, разведенный с вечера в холодной воде, желательно пить утром натощак. Напиток сжигает внутренние жиры, образующиеся вокруг сердца и кишечника. Укрепляются сердечные мышцы, поддерживает иммунитет. Медовая вода помогает и от паразитов - например, глистов. Не убивает их сразу, но лишает возможности размножаться. Со временем они отмирают и выходят из организма.

По широко известной мыслью, при простуде полезнее липовый мед. Впрочем, пчеловоды говорят, что это лишь потому, что саму липу привыкли заваривать при температуре. На самом деле, любой мед поможет улучшить самочувствие при лихорадке и быстрее выздороветь.

В Виннице участник боевых действий на востоке Украины Сергей Бондаренко создает мед с орешками, цукатами и сухофруктами. Человек начал дело, чтобы забыть о войне. Для военного это – хобби. Вскоре Сергей хочет превратить его в успешный бизнес

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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Дата
31
июля

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