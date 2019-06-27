Паспорт легких определяет реальный вред курения

Легкие курильщика проверяют по паспорту

Паспорт легких должно быть у каждого курильщика. Его делают после проведения спирометрии. Это безболезненный метод диагностики. Анализ показывает общий объем легких. Также определяет, на какой части бронхов являются изменения, которые они и как можно пациенту помочь.

Об этом рассказывает Евгений Симонец, столичный пульмонолог.

Спирометрия нужна при астме, бронхите и воспалении легких.

"Участились пациенты с врожденной патологией - бронхоэктатическая болезнь. У них бронхи в форме мешков и цилиндров, где собирается гной. Люди мучаются, потому что все время его откашливают. С врожденных часто является гипоплазия - недоразвитие легочной ткани. Кто-то не может вдохнуть полной грудью, кто полностью выдохнуть, у кого-то слышать при этом свистящие хрипы", - говорит врач.

Как делают процедуру:

1. Исследование длится неделю, его проводят в несколько этапов.

2. Приходит пациент, дышит в трубку, делает ингаляцию из баллончика. Через полчаса повторяет.

3. На следующий день то же самое, .только препарат в ингаляторе другой. Можно увидеть, как легкие реагируют на определенный медикамент.

Процедуру надо повторять. Исключением есть люди с хроническими болезнями.

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Такие же приборы есть для детей от 6 лет. Меньше не воспринимают команды врача и не знают, что должны делать. Чтобы детям было легче, в устройстве устанавливают мультипликационные программы.

Особенно спирометрия нужна детям с синдромом гиперреактивности бронхов. При этом состоянии в бронхах начинается спазм, отекает слизистая оболочка и выделяется мокрота.

Летняя жара набирает обороты. До конца июня синоптики прогнозируют основном солнечную погоду с плавным ростом температуры до +30. При таких условиях не каждый автомобилист мечтает ехать с кондиционером. Особенно это касается жителей больших городов, где чиллер в жарких пробках становится спасительным оазисом. Но стоит быть осторожным, ведь этот охлаждающий устройство способно отправить вас в неделю на больничный с температурой, "горлом", насморком.