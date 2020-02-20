Паниковать без паники: чем паническая атака отличается от панического расстройства

"Паническое расстройство - это страх панической атаки. Страх, что атака повторится снова и снова", - говорит Владимир Станчишин

Паническая атака - это кратковременный приступ, минут 3-5, не больше. Это естественный процесс, которому невозможно предотвратить или вылечить. Но возможно научиться с ним жить.

Говорит психотерапевт, руководитель Центра психического здоровья "Лаборатория перемен" Владимир Станчишин.

25-30% людей хоть раз в жизни переживали паническую атаку.

"Если бы мы не испытывали тревоги, то бы вымерли. Тревога помогла человечеству выжить. Понятие тревоги существует, чтобы понимать, когда что-то идет не так. Тревогу должны все. А уже отсутствие тревоги у человека - значит сложный физиологический расстройство.

Тревога защищает нас от опасности. Когда мы идем к переходу и видим, как кто-то гонится на большой скорости, то ни стоим и не думаем идти или не идти. Наше тело автоматически отклоняет нас назад. Тревога существует на сознательному уровне", - рассказывает психотерапевт.

Симптомы, свидетельствующие о паническую атаку:

♦ ускорение сердцебиения

♦ трудно дышать

♦ покалывание по телу

♦ потливость

♦ тремор

♦ ощущение нехватки воздуха

♦ боль или дискомфорт в груди

♦ ощущение дискомфорта в животе

♦ головокружение, потеря равновесия

♦ потеря контроля над собой

♦ чувство онемения в конечностях

Панические атаки могут приводить к паническим расстройствам.

"Паническое расстройство - это страх панической атаки, страх того, что атака состоится снова", - говорит психолог.

Благодаря лечению расстройств панических атак у человека со временем становится меньше. Расстройство от атаки отличается числе и тем, что он может длиться годами. И приводить к тому, что человеку становится опасным все, и, чтобы обезопасить себя, человек вообще перестает выходить из дома.

Паническое расстройство ведет к социальной инвалидизации. Может сопровождаться депрессией, тревогой за здоровье, то есть ипохондрией.

"С паническими расстройствами следует обращаться к работникам когнитивно-поведенческие терапии, не до психотерапевтов. Именно в КПТ-терапевтов хорошо прописаны протоколы этого лечения", - заключает Станчишин.

Во Львове продолжается второй сезон цикла лекций о ментальном здоровье "Психотерапия для города". На этих публичных бесплатных встречах психотерапевт Владимир Станчишин рассказывает о различных аспектах психического здоровья. Они проходят каждую среду в театре Леси Украинский до 5 апреля включительно.