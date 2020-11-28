Пандемия коронавируса: ВОЗ зафиксировала суточный рекорд заболеваемости

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда обнаружили 668 953 случаев заражения. Фото: Pixabay

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное количество новых случаев заражения коронавируса в мире. В субботу, 28 ноября, сообщили о болезни 747082 человека.

Это максимальное значение, которое организация фиксировала с начала пандемии. Всего количество заболевших в мире выросло до 61 299 371. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября, тогда обнаружили 668 953 случаев заражения.

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Украина попала в десятку стран, где коронавирус распространяется особенно быстро. На утро субботы, 28 ноября, в Украине от коронавируса умерли 184 пациенте. В целом за сутки положительный тест на Covid-19 получил 16 294 человека, что для страны является новым рекордом за все время пандемии. С положительного - выздоровела 8897 пациентов.