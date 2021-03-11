От вакцины AstraZeneca отказались - назвали причину

От AstraZeneca отказались еще 6 стран. Фото: pixabay.com

В Дании остановили вакцинацию против коронавируса препаратом AstraZeneca.

Решение было принято после того, как у пациента обнаружили образования тромбов после прививки, сообщают в заявлении Управления здравоохранения Дании, передает DW.

Отмечается, что вакцинация AstraZeneca прекращается в связи с "серьезными случаями образования тромбов среди вакцинированных людей". Однако о прямой связи между вакциной и образованием тромбов пока не утверждают. В Дании зафиксировали только один такой случай.

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"Мы и Датское агентство по лекарственным средствам должны реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах, поступающих как из Дании, так и из других европейских стран", - говорится в заявлении директора Управления здравоохранения Дании Сорен Бростром.

Кроме Дании, еще 6 стран останавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca. В Австрии был летальный случай у вакцинированного от нарушений свертывания крови.

В Украине прививки проводят вакциной, изготовленной по лицензии AstraZeneca. О подобных побочных эффектах неизвестно.