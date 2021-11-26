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пятница, 26 ноября 2021 06:19

От коронавируса в мире скончались почти 5,3 млн человек

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От коронавируса в мире скончались почти 5,3 млн человек
Тяжело болен коронавирусом в больнице Стамбула / Reuters

По состоянию на пятницу в мире коронавирусом переболело более 260,3 млн человек.

Умерли от болезни почти 5,3 млн. Об этом сообщает сайт Worldometers.

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Странами с наибольшим распространением коронавируса являются США – почти 49 млн, Индия – 34,5 млн, Бразилия – 22 млн, Великобритания – 10 млн, Россия – 9,5 млн, Турция – 8,7 млн, Франция – 7,5 млн и Иран 6,1 млн.

Больше всего смертей от болезни зафиксировали в США – более 798,5 тыс., Бразилии – почти 613, 7 тыс., Индии – почти 467 тыс., Мексике – 293,4 тыс. и России – 269 тыс.

По данным Минздрава в Украине заболело 3,384 млн человек, из них скончались более 83,5 тыс. человек.

В Украине зафиксировали появление наиболее заразного штамма коронавируса Delta, который впервые обнаружили в Днепре.

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