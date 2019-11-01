Ошибки при засыпании: назвали вредные привычки перед сном

Бессонница может исчезнуть при изменении распорядка дня и образ жизни. Для этого следует подкорректировать некоторые привычки.
Поздние тренировки
Стоит закончить с физической активностью как минимум за 4:00 до сна. Взрослым людям рекомендуют минимум 150 минут в неделю посвящать аэробным нагрузкам, например быстрой ходьбе. И несколько раз в неделю заниматься силовыми упражнениями.
Алкоголь во второй половине дня
Алкоголь мешает глубокой фазе сна и может заставить вас чаще просыпаться ночью. Он повышает риск ухудшения сна - опасного состояния, которое проявляется остановками дыхания.
Стоит также отказаться от кофе и курение по вечерам, чтобы стимулирующие мозг вещества не мешали заснуть.
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Сиденья в телефоне
За час до сна стоит отказаться от гаджетов, которые излучают яркий синий свет, - телефонов, планшетов и ноутбуков. Голубой свет от мониторов может подавлять выработку гормона смелатонина, который помогает заснуть.
Вынужден сон
Если после отбоя не получается заснуть, лучше не оставаться в постели. Заставлять себя спать - плохой вариант, вместо этого стоит заняться чем-то успокаивающим, например почитать. И вернуться в кровать, когда вы почувствуете усталость и сонливость.
Злокачественные опухоли все же поддаются лечению, если их обнаружили на ранней стадии. Однако есть болезни, которые не оставляют ни одного шанса.
"Коровье бешенство" или болезнь Кройтцфельдта-Якоба. Прогрессирующее дистрофическое заболевание мозга. Смерть наступает в 85% случаев при легкой форме, а при тяжелой - лечение невозможно.
На второй позиции - роковое бессонница. Это редкое неизлечимое наследственное заболевание, при котором больной умирает от бессонницы.
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