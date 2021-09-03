Определили, сколько длится иммунитет от Covid-вакцин

Сейчас в мире диагностировали более 677 тыс. новых случаев Covid-19. Фото: pixabay.com

Иммунный ответ после Covid-вакцинации сохраняется около года.

Затем в борьбу может вступить клеточная память, утверждает иммунолог Борис Донской, передает "РБК-Украина". В то же время появилось множество мутаций, которые сложнее подавлять вакциной.

"Устойчивость против вируса может длиться до нескольких лет за счет клеточного иммунитета, как было с первым вариантом SARS-CoV. Не исключено, что с SARS-CoV-2 могут быть разные варианты продолжительности защиты", – предполагает профессор Владимир Широбоков.

Можно повысить действие вакцины, модернизировав формулы под новые мутации. Но на это уйдет время и нет гарантии, что за этот период вирус не мутирует сильнее, считает Донской.

"Вирус ищет лазейки. Инструмент, который разрабатывали для базового варианта, уже не столь эффективен против измененного вируса. Альтернатива - разработка более универсальных, поливалентных вакцин", - добавил иммунолог.

Сейчас в мире диагностировали более 677 тыс. новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Великобритании. Украина по количеству новых заражений находится между Палестиной и Ботсваной - на 43-м месте в мире. Среди стран Европы она на 13-м месте.

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Причинами повторных заболевания является плохое качество тестирования больных и особенности иммунитета человека. Не всегда второй раз заражения вируса гарантирует его легкое течение. Люди начали болеть коронавирусом повторно, ведь иногда полученных антител после первого раза хватает на три-четыре месяца.