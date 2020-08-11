Ополаскиватели для рта могут снизить риск передачи коронавируса - ученые

Использование ополаскивателей может помочь ненадолго снизить высокую вирусную нагрузку в полости. Фото: https://unsplash.com

Полоскания рта и горла ополаскивателями для полости рта может уменьшить риск передачи коронавируса.

Результаты исследования представили немецкие ученые Рурского университета. Ученые отмечают, что жидкости для полоскания рта не подходят для лечения инфекции Covid-19 или для защиты от заражения вирусом. Об этом сообщает Украинская правда.

Исследователи протестировали восемь средств для полоскания рта с различными ингредиентами. Препараты снижали первоначальный титр вируса. Три полоскания рта и горла настолько уменьшили количество вируса, что его нельзя было обнаружить.

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Жидкость для полоскания рта смешивали с вирусными частицами в лаборатории, а также с добавлением вещества, заменяющего слюну. Затем эту смесь встряхивали в течение 30 с для моделирования эффекта полоскания.

По мнению исследователей, использование ополаскивателей может помочь ненадолго снизить высокую вирусную нагрузку в полости.

Это несколько снизит риск распространения вируса. Полоскание горла ополаскивателем не может остановить выработку вирусов в клетках, но может снизить концентрацию вируса в краткосрочной перспективе там, откуда исходит наибольший риск заражения, а именно в ротовой полости и горле.

В борьбе с коронавирусом есть проблески надежды. Это можно утверждать, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения, а количество смертей приближается к 750 тыс., заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.