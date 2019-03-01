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пятница, 01 марта 2019 17:39

Опасность от храпа: медики призывают лечить

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Опасность от храпа: медики призывают лечить
Храп опасен: медики призывают лечить Фото: Nove Tilo

Храп является предвестником более опасного нарушения, утверждают ученые. Называется отклонение - апноэ. Оно мешает процессу сна и может спровоцировать появление еще более серьезных проблем.

Именно храп сопровождается задержками дыхания. То есть человек храпит, а затем будто захлебывается воздухом, далее наступает пауза, задержка дыхания, и он снова начинает дышать. И такая пауза опасна, рассказывает Радио Максимум.

Итак, храп может быть сигналом, что у вас развивается физиологическое нарушение, которое может привести к остановке дыхания во сне.

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Одним из распространенных способов лечения апноэ во сне является специальная терапия. В этом случае человек спит со специальным подключенным аппаратом, который создает небольшое постоянное положительное давление в дыхательных путях. Тем самым обеспечивается доступ воздуха в дыхательные пути. Такой прибор не просто предотвращает апноэ, но и положительно влияет на мышцы носоглотки.

Канадские специалисты разработали аппарат, который предотвращает храп и собирает данные во время сна. Он крепится под подбородком и не мешает спать.

Новое приспособление работает за счет раскрытия дыхательных путей и предотвращает западение языка. Аппарат можно синхронизировать со смартфоном и на него будут передаваться данные во время сна. Так человек сможет не только избавиться от храпа, но и контролировать свои жизненные процессы пока спит.

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Дата
01
марта

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