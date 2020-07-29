Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 576
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 684
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 486
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1044
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 864
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4491
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2349
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7830
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 999
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет
Более тысячи больных и 20 смертей: количество новых случаев коронавируса стремительно растет
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Коронавирус за сутки фиксировали во всех областях: где наихудшая ситуация
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Топ-чиновник Минздрава "забыл", что занимался закупками при "регионалке" Богатыревой
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Количество выздоровлений превысило количество новых больных: последние данные о коронавирусе в Украине
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Коронавирус в Украине подхватили более 800 человек
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 549
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 486
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 945
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
среда, 29 июля 2020 19:02

Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19

  Комментировать

  В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor
В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

В Черкассах открыли первый в Украине современный центр Biopharma Plasma, где производят безопасные компоненты крови высокого качества. В том числе из плазмы, сданной в центре, сделают лекарства против Covid-19.

Одним из первых доноров после открытия нового плазмацентра стал украинский певец Олег Винник. Специально для него изготовили именное кресло. Уже завтра фанаты смогут тоже сдавать плазму на месте артиста.

"Сдаю кровь во второй раз. Горжусь этим, ведь мой отец был донором, сдавал кровь чуть ли не тысячи раз. Его очень уважали за это. А я только сегодня понял, насколько это важно и круто. Ведь таким образом могу помочь спасти чью-то жизнь. Если есть возможность это делать - ее обязательно надо использовать ", - говорит певец.

  В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor
В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

Центр создала компания Biopharma на базе устаревшей Черкасской станции переливания крови. Там установили современное оборудование и сделали центр максимально комфортным как для доноров, так и для работников.

Biopharma - один из крупнейших производителей лекарств в Украине. Сейчас активно разрабатывает препарат против коронавируса. Для этого собирают плазму тех, кто переболел
вирусом. Для ускорения работ Biopharma даже вошла в Международный альянс производителей
препаратов из плазмы Covid-19.

"Задача Biopharma - предоставлять качественные компоненты. Поэтому в центре установлено уникальное оборудование, которого нигде больше в Украине нет. Мы точно можем тестировать любые выявления ВИЧ, гепатитов С и B. Это позволяет делать переливание исключительно качественными компонентами, особенно в онкогематологических операциях или во время пересадок костного мозга. Если мы построим еще 7 таких центров, то окончательно закроем в Украине вопрос качественных компонентов различных групп крови. И 7 тыс. людей не будут ежегодно заражаться неизлечимыми болезнями. Кроме того, решим проблему гемолитической болезни новорожденных ", - объясняет президент группы компаний Biopharma Константин Ефименко.

Открытие Biopharma Plasma также посетил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Чиновник не скрывает восхищения новым центром.

  В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor
В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

"Сегодня я увидел современный центр, современный зал, где люди могут сдавать плазму, и сверхсовременную лабораторию. Аналогов этому в Украине нет. Это показывает одно: Украина хочет, может и будет меняться, развиваться. Это все строили для того, чтобы спасать жизни украинцев. Но теперь осталось собраться вместе и стать активными донорами. Чтобы вся сделана работа не была напрасной ", - говорит Ляшко.

Став донором, можно не только спасти чью-то жизнь, но и улучшить свое здоровье, утверждают специалисты центра.

"Ежедневно к нам приходят доноры сдавать кровь и ее компоненты. Уже начали работать даже по субботам. Донорство - это очень полезное дело. Кровь обновляется, поэтому люди имеют лучший иммунитет, меньше болеют. Кроме того, доноры могут легче переносить потерю крови", - говорит Галина Озерянская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Время Х для МинАПК: почему за 11 месяцев не восстановили министерство

Открыли десятую планету Солнечной системы

44 года возглавлял Греко-католическую церковь- чем жил митрополит Шептицкий

Открыли первый в Украине музей произведений одного художника

Зерно из Украины начали отгружать в Россию

Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей

Завершился суд над виновниками ядерной катастрофы

Украинского атамана отправили в монастырь

На монумент нанесли имена 658 военачальников

Самое читаемое
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 11062
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 8874
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на улице
 Просмотров: 7794
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
Украинка рассказала, какую работу не следует выбирать в Израиле
 Просмотров: 5049
14 фото животных, которые заслуживают &quot;Оскара&quot; за свои эмоции
14 фото животных, которые заслуживают "Оскара" за свои эмоции
14
 Просмотров: 4635
Здоровье
+81 инфицированный: в общежитии КПИ обнаружили новые случаи Covid-19
+81 инфицированный: в общежитии КПИ обнаружили новые случаи Covid-19 Просмотров: 36
ВОЗ назвала причину стремительного роста коронавируса в Европе
ВОЗ назвала причину стремительного роста коронавируса в Европе Просмотров: 486
"Женщины возраста 93 и 95 лет преодолели Covid": какова ситуация с коронавирусом в Киеве
"Женщины возраста 93 и 95 лет преодолели Covid": какова ситуация с коронавирусом в Киеве Просмотров: 144
Противовирусные препараты – эффективный подход к борьбе с патогенами
Противовирусные препараты – эффективный подход к борьбе с патогенами Просмотров: 144
Украина вводит новый способ разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
Украина вводит новый способ разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны Просмотров: 207
Больше всего комментируют
8
В Керченском проливе бесследно исчезла бронемашина оккупантов
5
МИД осудил проведение "парада" РФ в оккупированном Севастополе
4
"Украина понадобилось тысячу лет, чтобы получить собственную церковь" - Порошенко в день Крещения Руси-Украины
3
Россия не может конфликтовать с Украиной и Западом десятилетиями
2
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
Голосов: 271
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua