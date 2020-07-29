Олег Винник сдал плазму для спасения украинцев от Covid-19

В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

В Черкассах открыли первый в Украине современный центр Biopharma Plasma, где производят безопасные компоненты крови высокого качества. В том числе из плазмы, сданной в центре, сделают лекарства против Covid-19.

Одним из первых доноров после открытия нового плазмацентра стал украинский певец Олег Винник. Специально для него изготовили именное кресло. Уже завтра фанаты смогут тоже сдавать плазму на месте артиста.

"Сдаю кровь во второй раз. Горжусь этим, ведь мой отец был донором, сдавал кровь чуть ли не тысячи раз. Его очень уважали за это. А я только сегодня понял, насколько это важно и круто. Ведь таким образом могу помочь спасти чью-то жизнь. Если есть возможность это делать - ее обязательно надо использовать ", - говорит певец.

В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

Центр создала компания Biopharma на базе устаревшей Черкасской станции переливания крови. Там установили современное оборудование и сделали центр максимально комфортным как для доноров, так и для работников.

Biopharma - один из крупнейших производителей лекарств в Украине. Сейчас активно разрабатывает препарат против коронавируса. Для этого собирают плазму тех, кто переболел

вирусом. Для ускорения работ Biopharma даже вошла в Международный альянс производителей

препаратов из плазмы Covid-19.

"Задача Biopharma - предоставлять качественные компоненты. Поэтому в центре установлено уникальное оборудование, которого нигде больше в Украине нет. Мы точно можем тестировать любые выявления ВИЧ, гепатитов С и B. Это позволяет делать переливание исключительно качественными компонентами, особенно в онкогематологических операциях или во время пересадок костного мозга. Если мы построим еще 7 таких центров, то окончательно закроем в Украине вопрос качественных компонентов различных групп крови. И 7 тыс. людей не будут ежегодно заражаться неизлечимыми болезнями. Кроме того, решим проблему гемолитической болезни новорожденных ", - объясняет президент группы компаний Biopharma Константин Ефименко.

Открытие Biopharma Plasma также посетил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Чиновник не скрывает восхищения новым центром.

В Украине открыли современный центр Biopharma Plasma. Фото: facebook.com/cherkasy.donor

"Сегодня я увидел современный центр, современный зал, где люди могут сдавать плазму, и сверхсовременную лабораторию. Аналогов этому в Украине нет. Это показывает одно: Украина хочет, может и будет меняться, развиваться. Это все строили для того, чтобы спасать жизни украинцев. Но теперь осталось собраться вместе и стать активными донорами. Чтобы вся сделана работа не была напрасной ", - говорит Ляшко.

Став донором, можно не только спасти чью-то жизнь, но и улучшить свое здоровье, утверждают специалисты центра.

"Ежедневно к нам приходят доноры сдавать кровь и ее компоненты. Уже начали работать даже по субботам. Донорство - это очень полезное дело. Кровь обновляется, поэтому люди имеют лучший иммунитет, меньше болеют. Кроме того, доноры могут легче переносить потерю крови", - говорит Галина Озерянская.