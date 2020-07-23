Одна инъекция вакцины от коронавируса не поможет - Билл Гейтс

Вакцина от коронавируса будет эффективна, если ее вводить несколько раз. Фото: Pixabay

Полную защиту от заражения новым коронавирусом сможет обеспечить лишь инъекция нескольких доз потенциальной вакцины.

Необходимы глобальные усилия для распространения вакцины по всему миру, об этом основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью CBS.

"Ни одна из вакцин на данный момент не выглядит так, будто она будет работать с введением одной дозы. С самого начала это была только надежда", - отметил он.

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Гейтс пожертвовал на борьбу с инфекцией $300 млн.

"Если вы хотите полностью воспрепятствовать передаче (коронавируса), то вам нужно охватить 70-80% (населения) в глобальном масштабе. Это невероятно большие цифры", - отметил предприниматель.

Ранее Гейтс, еще с 2015 года предупреждавший о потенциальной угрозе пандемии, признал, что "будет много неопределенностей" по эффективности любой вакцины, но подчеркнул, что препарат "со временем улучшится".

Конечные испытания двух вакцин от коронавируса начались в США. В ближайшие дни проведут последний этап испытаний еще четырех вакцин, заявил американский президент Дональд Трамп.