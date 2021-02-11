Обновили статистику умерших от Covid-19

Подтверждено 2362689 смертей от Covid-19. Фото: Укринформ

По состоянию на 10 февраля в мире зарегистрировано более 107 млн случаев заражения Covid-19.

Из них более 2 миллиона оказались смертельными, сообщает сайт Worldometers.

79 млн больных уже вылечились.

Подтверждено 2362689 смертей от Covid-19.

Продолжают бороться с болезнью более 25 млн человек.

За последние сутки в мире подтверждено 417 887 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 150 196 новых больных зафиксировано в странах Европы.

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В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев Covid-19 является Испания, Великобритания и Италия. Украина сейчас на 12-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 25-м месте.

В конце 2020 в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01. По данным исследований, он на 50-74% заразнее вируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid 19.