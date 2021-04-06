В США обнаружили штамм Covid-19 с двойной мутацией. Ученые опасаются снижения эффективности вакцин против этого штамма. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай заражения индийским штаммом коронавируса с двойной мутацией. Он может оказаться более заразным.

Новый штамм обнаружили у жителя округа Санта-Клара области залива Сан-Франциско. Еще 7 человек с подозрением на заражение проверяют. Об этом со ссылкой на специалистов Стэнфордской лаборатории клинической вирусологии сообщает San Francisco Chronicle.

Этот вариант называют "двойным мутантом", потому что он несет в себе две мутации вируса, которые помогают ему прикрепляться к клеткам. Ученые не исключают, что именно он может быть причиной нового всплеска заболеваемости в Индии. В то же время еще не известно, является ли этот штамм более заразным и устойчивым к антителам вакцины.

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В Стэнфордский лаборатории опасаются, что двойная мутация может снизить эффективность вакцин против индийского штамма. А эксперт по инфекционным заболеваниям Калифорнийского университета Питер Чин-Хонг считает, что этот вариант может быть более заразным, поскольку на него приходится 20% случаев в сильно пострадавшем от коронавируса индийском штате Махараштра. Причем за последнюю неделю количество случаев заражения в нем увеличилось более чем на 50%.

Представители здравоохранения округа Санта-Клара заявили, что они пока не взяли на контроль новый вариант, так как он еще не внесен в список Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В Африке обнаружили новый штамм коронавируса, предположительно пришел из Танзании. Он может включать до 40 мутаций. По словам медиков, пока нет данных об эффективности вакцин против этого нового патогена.