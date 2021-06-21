Обнаружили новый вариант индийского штамма коронавируса

Новый вариант штамма получил название "Дельта плюс" .Фото: Reuters

В индийском штате Махараштра обнаружили новый вариант штамма коронавируса, который получил название "Дельта плюс".

Уже выявлено около 20 случаев нового варианта штамма коронавируса в четырех районах штата Махараштра - Синдхудург, Ратнагири, Палгаре и Джалгаон. Они были отправлены на определение генома, чтобы понять, является ли новый вариант доминантным, сообщает The Hindustan Times.

Власти индийского штата подтвердила получение отчета об определении генома от Института геномики и интегративной биологии, но пока отказалась подробно обсуждать этот вопрос.

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Содержание доклада ученых будет обсуждаться на заседании, которое состоится в понедельник, и тогда будут сделаны выводы.

Напомним, что в конце марта 2021 в Индии обнаружили новый вид коронавируса с двойной мутацией. Этот вариант более заразен, чем коронавирус SARS-CoV-2. Медицинские эксперты из Великобритании пришли к выводу, что "индийский" штамм коронавируса, который постоянно меняется и очень заразен, распространяется значительно быстрее, чем другие мутации COVID-19.