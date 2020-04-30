Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус

Маски и респираторы подбирают по размерам. Фото: dw.com

Врачей чаще тестируют. Отсюда и такие высокие цифры по количеству больных среди медиков. Ранее сфера здравоохранения не сталкивались с такой пандемией. Врачи не имеют опыта, как пользоваться средствами защиты. Но и самих масок и костюмов - у них недостаточно. Часто вынуждены покупать самостоятельно

Об этом рассказывает Владимир Курпита, бывший глава Центра общественного здоровья.

"Это неплохо, что врачи переболеет, чтобы не массово. Будут закаленные организм второй волны пандемии. Ее следует ожидать осенью. Она будет хуже последствия, чем первая. Ведь параллельно все начнут болеть гриппом. Во время первой волны, может переболеть только 5% населения. в Украине эта цифра составит 1,8 миллиона человек. Летом, скорее всего, передача вируса не исчезнет. Будут единичные случаи, а осенью мы начнем проводить больше времени в помещениях, количество контактов между людьми возрастет. Крайне Если у людей не будет денег, то будут скрывать муть какие-либо симптомы заболевания, чтобы заработать какую-то копейку. В этом случае есть риск, что люди будут инфицировать других, и болезнь сможет активнее распространяться. Украинское общество тотально не доверяет власти. Поэтому ожидать добросовестного выполнения рекомендаций власти сложно", - объясняет специалист.

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Защититься от заражения можно благодаря респираторы. Их необходимо правильно подбирать. Должны быть нужного размера, плотно прилегать к лицу. В США перед закупкой их сначала примеряют, а в Украине - доставляют наугад.

"Бороться с этим бессмысленно. Бороться с коронавируса - это то же, что бороться с ветром или солнцем. Надо научиться с ним жить и принять то, что мы все переболеем этой инфекцией", - подчеркивает Владимир Курпита.

29 апреля в Украине провели рекордное количество ПЦР-тестов на Covid-19 - 7315. Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зафиксировано в Черновицкой области.