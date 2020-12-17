Нужно экономить, чтобы купить вакцину от Covid-19 - МОЗ

Минздрав не хватает средств на вакцину. Фото: secretmag.ru

В государственном бюджете на 2021 год недостаточно средств выделено на вакцинацию от коронавируса. Министерство здравоохранения в поиске новых путей получения дополнительных средств.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Проведя детальные расчеты, мы получили необходимую сумму, которая должна была быть заложена в бюджете. Это 15,1 миллиарда гривен. Но в бюджете 2021 года на вакцинацию выделено 2,6 миллиарда гривен. Это почти в 6 раз меньше необходимой суммы. Мы провели свои расчеты, на чем можем сэкономить. Провели соответствующие консультации с правительством, со своими коллегами. И вышли на то, что мы в состоянии аккумулировать в этом году на приобретение вакцин 2,3 миллиарда гривен", - сказал Степанов.

Вакцина от коронавируса может закупаться за государственные и международных средства.

"Вопрос закупки вакцины против Covid-19 сегодня требует документального урегулирования. Соответственно, финансирование будет осуществляться по различным механизмам и за различные средства, в том числе международные, государственные и за счет экономии, которая на сегодня является по финансированию централизованных закупок", - говорить заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Глобальный фонд доступа жителей беднейших стран к вакцинам против Covid-19 - COVAX - столкнулся с риском срыва своей программы и может оставить государства без прививок до 2024 года.