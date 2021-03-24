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среда, 24 марта 2021 13:57

Новые штрафы: хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним

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Новые штрафы: хотят наказывать за продажу лекарств несовершеннолетним
Хотят ввести штрафы за продажу и доставку лекарств детям. Фото: apnews.com.ua

В Украине хотят штрафовать за продажу лекарств несовершеннолетним. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу соответствующий законопроект.

Закон предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Он предусматривает ответственность за продажу и доставку лекарств малолетним лицам, сообщает информационное управление аппарата ВР.

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Человек, который продаст или осуществит доставку лекарств несовершеннолетнему лицу, грозит штраф в размере 6,8 - 13,6 тыс. грн. При повторном совершении правонарушения лицо накажут штрафом в размере 13,6 - 23,8 тыс. грн.

В Украине могут запретить продавать лекарства детям до 14 лет. Такая инициатива возникла из-за того, что в начале года в Киеве выросла в несколько раз количество попыток детских самоубийств. За последние 2 года происходило 60 попыток самоубийств в год. В этом году произошло уже 25 подобных случаев.

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