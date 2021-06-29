Новая вспышка Covid-19 неизбежна. Когда ждать

Вакцина оказывает на организм беременной женщины примерно то же действие, что и на организм любого другого человека. Фото: pixabay.com

Новая вспышка Covid-19 в Украине практически неизбежна осенью, а потому необходимо прививаться.

Covid-вакцины не опасны для беременных и не приводят к смерти в долгосрочной перспективе, рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от коронавируса в одной из израильских компаний Борис Бриль, пишет "Обозреватель".

"Вероятность новой волны заболеваемости этой осенью очень высока. Во-первых, небольшой охват вакцинацией, во-вторых, эпидемия развивается волнами. Сначала заболеваемость растет и вводятся карантинные ограничения, потом заболеваемость падает, но позже - снова растет. Ведь вирус никуда не исчез", - сказал он.

Остановить это можно только вакцинацией и ограничениями. По словам Бриля, прививка необходима всем категориям населения, даже беременным женщинам. Вакцина оказывает на организм беременной примерно то же действие, что и на организм любого другого человека. Реакцией на вакцину является ответ антигена-антитела, поэтому для будущего ребенка вакцина не представляет угрозы.

"Если сравнивать смертность от инфарктов, то вы чаще увидите это у вакцинированных, потому что таких 98% среди пенсионеров в Израиле. Но взяв тысячу вакцинированных лиц и тысячу не вакцинированных, у них будет абсолютно одинаковое количество смертей. В Израиле мы не ожидаем осенней волны заболевания. Мы и весеннюю не заметили. Мы привили около 80% взрослых или около 60% всего населения. Штамм коронавируса Delta, конечно же, попал и к нам в страну, но болеют единицы – те, кого еще не вакцинировали. А поскольку непривитыми остались молодежь и дети, то течение болезни сравнительно легкое", - отметил он.

Delta заразнее и опаснее, чем другие мутации. Им могут болеть даже привитые первой и двумя дозами вакцины. Однако прививка спасает от тяжелого течения заболевания. Для тех, кто заболел, и тех, кто привит единичной дозой, риски ниже, чем у не вакцинированных. При этом о разработке специфической вакцины от варианта "Дельта" пока говорить рано.

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За последние сутки в Украине обнаружили 182 новых больных коронавирусом - меньше всего с начала года. Из них детей – 10, медработников – 3. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 234 463 украинца. Умерли 52 300 пациентов, из них 5 – за последние сутки. Выздоровели 2 164 374 человека, за последние сутки – 582.