Новая вакцина от коронавируса будет только в США

Новую вакцину назвали дорогой. Фото: censor.net

Вакцина от Covid-19 от американской компании Moderna на первых этапах будет только на американском рынке.

На разработку этой вакцины администрация США выделяла федеральное финансирование, сообщает The Guardian.

"До конца года компания нацелена на то, чтобы передать на американский рынок 20 млн доз вакцины", - отмечается в материале.

Издание называет вакцину дорогой.

"Летом Moderna нацеливалась на $37 за одну дозу, дороже, чем у Johnson & Johnson ($10) и Pfizer ($20)", - пишет газета.

В случае покупок крупных партий Moderna, вероятно, будет согласна снизить цену.

"Однако в любом случае это - коммерческая компания, и она ясно объяснила, что нацелена на получение дохода", - отмечает The Guardian.

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"Учитывая цену и связи с американской администрацией, остальному миру придется подождать. А страны с низким уровнем дохода населения, вероятно, должны будут заняться поиском альтернативных вакцин", - подчеркивает издание.

Появление вакцины от коронавируса не остановит эпидемию. Первые поставки вакцины будут ограничены, поэтому приоритет будут предоставлять работникам здравоохранения, пожилым людям и лицам, находящимся в группе риска.