Неоперабельная опухоль 11-летней девочки сама рассосалась

Автор: dailymail.co.uk Нынче Роксли проходит курс иммунотерапии, который должен защитить ее от возможного рецидива.

У 11-летней Роксли Досс из штата Техас обнаружили редкий тип рака, при котором опухоль формируется в самом основании головного мозга. Никакой надежды на выздоровление врачи не давали. Максимум — 9 месяцев жизни при условии, что облучение поможет уменьшить размеры новообразования. Повторную МРТ провели через 3 месяца после установления диагноза. На снимках ни следа опухоли не оказалось.

Диагноз Роксли подтвердили в 5-и клиниках. Все врачи сошлись на том, что болезнь девочки является неизлечимой. Чтобы максимально продлить жизнь ребенку назначили интенсивный курс облучения — 6 дней в неделю в течение 1,5 месяца. Пишет известное британское издание Dailymail.

Уменьшить размеры такого типа новообразований, как у Роксли, облучение помогает в 70% случаев. Это продолжает больным жизнь в среднем на 3 месяца. Случаев полного рассасывания таких опухолей до Роксли зафиксировано не было.

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Учитывая агрессивность этого вида рака и отсутствие каких-либо гарантий того, что он не вернется, врачи назначили девочке курс иммунотерапии. Такое лечение должно усилить естественную способность организма бороться с раковыми клетками в случае их появления. Нынче Роксли проходит курс иммунотерапии и постепенно возвращается к привычному образу жизни.

"Каждый день мы благодарим Бога. Считаем, это он ее спас. Неизвестно было, надолго ли рак отступил. Но, к счастью, до сих пор все хорошо", — говорит мама девочки Джена Досс.

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