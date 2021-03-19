Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава

Все развлекательные мероприятия следует отменить. Фото: pixabay.com

Очередной локдаун нужно вводить не точечно, а по всей стране.

Это нужно было сделать "уже вчера", заявила ведущая инфекционистка Минздрава Ольга Голубовская, передает "Обозреватель".

"Нужны ограничительные меры. Это хотя бы уменьшит количество новых случаев. Считаю, что локдаун надо ввести по всей стране, раз такое дело. Если не введем по всей стране, то значит, что регионы, которые сейчас спокойны, вспыхнут позже. Когда я смотрю на толпу на каких-то концертах, я сразу представляю, сколько человек может заболеть, и сразу же думаю, какое количество кислорода потребуется и где его взять", - сказала она.

Голубовская считает нужным "запасаться кислородом, открывать новые и новые стационары", а также грамотно проводить политику вакцинации в стране. Все развлекательные мероприятия инфекционистка призывает отменить.

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24 февраля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Covishield. Первый человек в Украине уже завершил вакцинацию против Covid-19, получив обе дозы препарата.