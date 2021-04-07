Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой

Нерациональное использование антибиотиков и самолечение приводит к антибиотикорезистентности - явлению, когда бактерии создают защитные механизмы, и антибиотики не могут вылечить инфекцию. Антиобиотикорезистентность обнаружили через 5 лет после начала массового использования этих препаратов, однако из-за хаотичного приема антибиотиков резистентные бактерии развиваются бешеными темпами. Если ничего не менять, то по прогнозам ученых в 2050 году от инфекций, которые вызвали устойчивые к антибиотикам бактерии, будут умирать 10 млн человек ежегодно.

Врачи инициировали информационную кампанию "Антибиотики по правилам". Ее цель - научить украинцев правильно лечиться антибиотиками и остановить нерациональный прием этих средств.

В рамках информационной кампании "Антибиотики по правилам" заработал сайт antibacterium.com.ua, где собрана проверенная и актуальная информация об антибиотиках, их важности и правилах лечения. Это уникальная для Украины платформа, ведь на одной странице читатель может узнать все, что важно знать об антибиотиках.

"Антибиотики десятилетиями помогали людям и спасали нас от смертельных заболеваний, - говорит профессор кафедры терапии УВМА Марьяна Селюк. - Теперь антибиотики нуждаются в нашей помощи. Наш долг - сохранить антибиотики для себя и последующих поколений. Наша миссия - остановить хаотичный и неоправданный прием антибиотиков".

Врач-анестезиолог НДСБ "Охматдет" Андрей Высоцкий предостерегает не употреблять антибиотики для лечения коронавируса:

"Антибиотики не действуют на вирусы. COVID-19 - вирусное заболевание, однако мы видим, как часто люди профилактически начинают пить антибиотики. Это очень опасная практика, которая приведет к тому, что через несколько лет у нас не будет оружия против бактериальных инфекций. Знать и соблюдать правила лечения антибиотиками - жизненно необходимо, если мы хотим и в дальнейшем побеждать бактериальные заболевания".

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Врачи, которые поддерживают информационную кампанию "Антибиотики по правилам", призывают присоединяться к кампании всех: и врачей, и пациентов.

Чтобы присоединиться к проекту, необходимо зайти на сайт www.antibacterium.com.ua, поддержать кампанию ответственного лечения антибиотиками и согласиться соблюдать 5 правил. Все участники программы будут автоматически отображаться на онлайн-карте, поэтому со временем она продемонстрирует, сколько людей в Украине правильно лечатся антибиотиками.

Украинские врачи призывают пациентов соблюдать 5 правил ответственного лечения антибиотиками: 1. Принимать антибиотики только по назначению врача. 2. Соблюдать назначенную врачом схему лечения антибиотиками. 3. Допивать назначенный врачом курс до конца. 4. Самовольно не менять антибиотик на тот, который когда-то помог вам при схожих симптомах. 5. Не передавать и не советует антибиотик другим людям.