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среда, 03 июля 2019 23:28

Названы топ-9 видов рыбы, являющихся самыми полезными для здоровья

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Названы топ-9 видов рыбы, являющихся самыми полезными для здоровья
Сельдь является одним из лучших источников омега-3 жирных килот. ФОТО: businessinsider.com.au

Рыба является ценным источником незаменимых для организма омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка, различных витаминов и минералов. При этом мало насыщенных жиров, которые повышают в крови уровень холестерина.

Врачи рекомендуют съедать минимум по две 100-граммовые порции вареной или запеченной рыбы в неделю. Каким видам стоит отдавать предпочтение, рассказал Business Insider.

1. Дикий лосось. В таком содержится гораздо больше полезных веществ, чем в выращенном на рыбных фермах.

2. Сардины. Несмотря на свой небольшой размер, они содержат значительное количество омега-3, кальция, витамина D и В-12. По сравнению с другими видами рыбы, в сардинах накапливается значительно меньше ртути.

3. Сельдь. В ней имеется высокое содержание омега-3, селена, витаминов D и B-12, железа и антиоксидантов. Как и сардины, сельдь тоже отличается низким содержанием ртути.

4. Скумбрия. Является одним из лучших источников витамина D. В одном филе скумбрии содержится около 20,8 г белка. Кроме того, эта рыба принадлежит к видам с самой низкой концентрацией ртути.

5. Анчоусы. В этой маленькой рыбе содержится значительное количество различных видов омега-3 жирных кислот. При этом показатели ртути в ней одни из самых низких.

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6. Радужная форель. Содержание омега-3 жирных кислот в этой рыбе одно из самых высоких. Также в ней много белка: в 85-граммовой порции его содержится около 20 г.

7. Тиляпия. Это постная рыба. Одно филе ее содержит более 23 граммов белка.

8. Сайда. В 85-граммовой порции этой рыбы имеющиеся около 15 граммов белка. Также сайда богата омега-3. При этом содержит мало углеводов и насыщенных жиров. Имеет один из самых низких уровней ртути.

9. Тунец. Как и другие виды рыбы, он является ценным источником белка и ненасыщенных жиров. Особенно полезны консервы из измельченного тунца: в таких уровень ртути значительно меньше, чем в цельном филе.

Омега-3 жирные кислоты относятся к группе полезных жиров. Они обеспечивают организм энергией, благоприятно влияют на уровень холестерина и артериальное давление. Также помогают организму поглощать жизненно необходимые питательные вещества.

businessinsider.com.au
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