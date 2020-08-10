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суббота, 29 августа 2020 14:13

Назвали вредные тренды, которые на пике славы

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Назвали вредные тренды, которые на пике славы
Интервальные тренировки вызывают травмы у новичка. Фото: fitness.org.ua

Тренды на похудение или ухода за лицом очень часто меняются. Мало кто задумывается над их эффективностью под действием общественного одобрения.

Положительные отзывы и "будто бы" впечатляющие результаты не дают критически посмотреть на некоторые модные процедуры и вещи.

Интервальные тренировки

Это не волшебные таблетки для идеальной фигуры. Исследования ученых Университета Рутгерса показали, что кто тренируется с ускоренной скоростью, чаще получают травмы и развивают воспаление в суставах колен и плеч. Для выполнения таких интенсивных упражнений необходим определенный уровень подготовки, чего нет у новичков.

Отбеливание зубов углем

В последнее время модно использовать уголь не только для чистки желудка, но и в косметических целях. Активированный уголь является високоабсорбирующим веществом, которое удаляет слой эмали. Это провоцирует чувствительность зубов.

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Электронные сигареты

Эти табачные изделия генерируют никотиновый спрей, который состоит из табака и других химических веществ. Они вредят организму человека. Исследование эпителиальных клеток бронхов курильщика электронных сигарет доказали, что электронные сигареты приводят к воспалению дыхательных путей.

Витамины без назначения

Неконтролируемое потребление витаминов может иметь негативные последствия. Большое количество витамина С в организме может привести к развитию камней в почках.

Есть много природных средств, о действии которых мало кто знает. Например, подорожник помогает не только остановить кровотечение. Он способствует выведению слизи из бронхов и уменьшению кашля. Оказывает противовоспалительное и антисептическое действие.

Настои из этого растения улучшают потенцию. Помогают при бессоннице, коклюше, бронхите, гастрите, язве.

ivona.bigmir.net
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