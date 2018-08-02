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четверг, 02 августа 2018 10:00

Назвали возраст, когда женщины чаще всего набирают вес

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Назвали возраст, когда женщины чаще всего набирают вес
Женщины полнеют больше всего после 35 лет Фото: xvatit.com.ua

Самым опасным возрастом для фигуры женщин является 35-40 лет. Об этом рассказали британские диетологи после проведенного эксперимента. В 1000 лиц они учитывали изменение пищевых предпочтений, величину рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

Так передает "Страна здоровья".

Обычно, женщины набирают вес после рождения детей, а мужчины в 40-45 лет. Основной причиной становится стресс на работе. Стремление мужчин к карьерному росту ставит на задний план спортивные нагрузки, что также негативно отражается на фигуре.

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МЗ запустил e-mail рассылку о здоровом образе жизни.

"Мы вам постоянно помогать стать более здоровыми трансформацией системы здравоохранения. И напоминать о здоровом образе жизни публикациями на наших ресурсах. А если у вас нет времени листать ленту - подпишитесь на рассылку новостей здорового человека Министерства здравоохранения Украины", - написала в. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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02
августа

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