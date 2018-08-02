Назвали возраст, когда женщины чаще всего набирают вес

Женщины полнеют больше всего после 35 лет Фото: xvatit.com.ua

Самым опасным возрастом для фигуры женщин является 35-40 лет. Об этом рассказали британские диетологи после проведенного эксперимента. В 1000 лиц они учитывали изменение пищевых предпочтений, величину рабочей нагрузки и качество отношений с партнером.

Так передает "Страна здоровья".

Обычно, женщины набирают вес после рождения детей, а мужчины в 40-45 лет. Основной причиной становится стресс на работе. Стремление мужчин к карьерному росту ставит на задний план спортивные нагрузки, что также негативно отражается на фигуре.

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