Назвали страны, где больше всего больных Covid-19

Украина занимает 12 место по количеству больных коронавирус в Европе. Фото: ukrinform.ua

Больше всего больных коронавирус сейчас в США, Индии, Бразилии.

В США зафиксировали более 52 тысяч, в Индии - более 41 000 новых заражений, в Бразилии - 37 000 случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Россия.

Об этом пишет WorldometersУкраина среди стран мира занимает 56 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 12 позицию.

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В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Россия, Франция, а суточной смертностью от коронавируса - Россия, Великобритания, Франция.

За все время пандемии вылечились от недуга 179 285 118 человек. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 232 932 смерти от Covid-19.

Вакцинация в Украине продолжает набирать обороты. По стране открыто уже почти 2900 мест, где можно получить вакцину. Динамика количества прививок увеличивается от недели к неделе. Все больше украинский вакцинируются и понимают, что это лучший способ защитить себя и своих родных от госпитализации и других тяжелых последствий болезни