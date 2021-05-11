Назвали сок, который действительно восстанавливает после коронавируса

Бессонница проходит от вишневого сока. Фото: diagnoz.in.ua

После коронавируса почти в половине людей возникает бессонница. Это один из побочных эффектов, который вызывает хроническую усталость. Нарушается работа мозга и трудно сконцентрироваться на простых задачах.

Не надо игнорировать изменений, ведь это провоцирует эмоциональное выгорание.

Об этом предупредил Gazeta.ua Максим Иванюк, столичный невропатолог.

"Ковидная бессонница истощает. Любая инфекция вызывает интоксикацию, что влияет на мозг и нервную систему. Люди привыкли принимать таблетку снотворного и ждать, что поможет. Лучше выпить за час до сна стакан натурального вишневого сока", - рассказал врач.

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В этом напитке есть растительный мелатонин, отвечающий за регулирование сна.

Поможет и ромашковый чай с несколькими ветвями лаванды. Мятный и мелиссовый снимают нервное напряжение и нормализуют сон. Их лучше выпить во второй половине дня.

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