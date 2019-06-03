Назвали скрытые симптомы болезни Лайма

Болезнь Лайма переносят клещи. ФОТО: cbsnews.com

Через укус клеща можно заразиться болезнью Лайма. Это бактериальная инфекция, которая поражает все системы организма. Особенно сильный удар наносит нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной. На первых стадиях протекает практически незаметно. Дает о себе знать уже после того, как становится хронической.

Перечень характерных для болезни Лайма симптомов подало издание Reader's Digest.

1. Проблемы с концентрацией внимания. Больным становится трудно сосредоточиться на конкретной задаче и на отдельных звуках. Находясь в переполненной комнате, люди з болезнью Лайма часто не способны сконцентрироваться на своем собеседнике, обращают внимание даже на незначительные посторонние звуки. Из-за этого постоянно раздражаются.

2. Забывчивость. Страдает преимущественно кратковременная память. К примеру, вылетают из головы услышаны недавно фразы, люди забывают, куда кладут те или иные вещи. Становится трудно читать, ведь все сразу забывается.

3. Постоянное истощение. Больные чувствуют себя настолько уставшими, что часто не в силах даже подняться с постели и выполнить элементарные бытовые дела. При этом усталость не проходит независимо от того, сколько человек спит и отдыхает.

4. Боль в горле. Часто оказывается довольно интенсивной, похожей на ту, что беспокоит во время ангины.

5. Тяжесть в ногах. Особенно ощутима сразу после утреннего пробуждения. Время от времени может сопровождаться спазмами.

6. Замедленное сердцебиение. При болезни Лайма возникает воспаление, которое блокирует электрические сигналы в сердце. Из-за этого оно начинает реже сокращаться.

7. Головная боль. Ощущается так, будто что-то давит на голову. Может быть столь же сильной, как и мигрень.

8. Потеря тяги к любимым продуктам. Болезнь Лайма может повлиять на вкусовые ощущения. Из-за этого человек часто становится равнодушным к продуктам, вкусом которых ранее наслаждался.

9. Навязчивая поведение. Люди с болезнью Лайма часто не могут выйти из дома, пока на 100% не убедятся, что все в порядке. При этом по несколько раз проверяют, отключены ли электроприборы, заперта ли дверь. Уже стоя на пороге, возвращаются, чтобы убедиться еще раз.

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10. Трудности в общении. Людям с болезнью Лайма сложно подбирать слова. Часто больные не договаривают до конца фразы.

11. Повышенная чувствительность к свету. Глаза настолько болезненно реагируют на него, что в некоторых случаях больным приходится носить солнцезащитные очки даже в помещении.

12. Размытое зрение. Картинка перед глазами у больных не становится более четкой даже благодаря очкам.

13. Нерегулярные месячные. В периоды обострения болезни Лайма возникают гормональные колебания. На их фоне и нарушается менструальный цикл. Регулировать его помогают противозачаточные таблетки.

14. Уменьшение сексуальной активности. Из-за болезни Лайма снижается либидо как у женщин, так и у мужчин.

15. Повышенная чувствительность кожи. Невыносимым становится даже легкое касание самой деликатной одежды.

Клещ переносит возбудителей 20 болезней. Болезнь Лайма — чаще всего. Сыворотки от нее нет, поэтому инфекция остается в организме на всю жизнь.