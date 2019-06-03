Назвали скрытые симптомы болезни Лайма

 
Ексклюзивы
1/5
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6570
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 954
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4303
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2907
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 2601
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2403
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7497
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 333
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 792
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3357
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30844
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2358
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 90
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 17:48

Назвали скрытые симптомы болезни Лайма

  Комментировать
Назвали скрытые симптомы болезни Лайма
Болезнь Лайма переносят клещи. ФОТО: cbsnews.com

Через укус клеща можно заразиться болезнью Лайма. Это бактериальная инфекция, которая поражает все системы организма. Особенно сильный удар наносит нервной, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной. На первых стадиях протекает практически незаметно. Дает о себе знать уже после того, как становится хронической.

Перечень характерных для болезни Лайма симптомов подало издание Reader's Digest.

1. Проблемы с концентрацией внимания. Больным становится трудно сосредоточиться на конкретной задаче и на отдельных звуках. Находясь в переполненной комнате, люди з болезнью Лайма часто не способны сконцентрироваться на своем собеседнике, обращают внимание даже на незначительные посторонние звуки. Из-за этого постоянно раздражаются.

2. Забывчивость. Страдает преимущественно кратковременная память. К примеру, вылетают из головы услышаны недавно фразы, люди забывают, куда кладут те или иные вещи. Становится трудно читать, ведь все сразу забывается.

3. Постоянное истощение. Больные чувствуют себя настолько уставшими, что часто не в силах даже подняться с постели и выполнить элементарные бытовые дела. При этом усталость не проходит независимо от того, сколько человек спит и отдыхает.

4. Боль в горле. Часто оказывается довольно интенсивной, похожей на ту, что беспокоит во время ангины.

5. Тяжесть в ногах. Особенно ощутима сразу после утреннего пробуждения. Время от времени может сопровождаться спазмами.

6. Замедленное сердцебиение. При болезни Лайма возникает воспаление, которое блокирует электрические сигналы в сердце. Из-за этого оно начинает реже сокращаться.

7. Головная боль. Ощущается так, будто что-то давит на голову. Может быть столь же сильной, как и мигрень.

8. Потеря тяги к любимым продуктам. Болезнь Лайма может повлиять на вкусовые ощущения. Из-за этого человек часто становится равнодушным к продуктам, вкусом которых ранее наслаждался.

9. Навязчивая поведение. Люди с болезнью Лайма часто не могут выйти из дома, пока на 100% не убедятся, что все в порядке. При этом по несколько раз проверяют, отключены ли электроприборы, заперта ли дверь. Уже стоя на пороге, возвращаются, чтобы убедиться еще раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичной больнице отказались извлечь из ребенка клеща

10. Трудности в общении. Людям с болезнью Лайма сложно подбирать слова. Часто больные не договаривают до конца фразы.

11. Повышенная чувствительность к свету. Глаза настолько болезненно реагируют на него, что в некоторых случаях больным приходится носить солнцезащитные очки даже в помещении.

12. Размытое зрение. Картинка перед глазами у больных не становится более четкой даже благодаря очкам.

13. Нерегулярные месячные. В периоды обострения болезни Лайма возникают гормональные колебания. На их фоне и нарушается менструальный цикл. Регулировать его помогают противозачаточные таблетки.

14. Уменьшение сексуальной активности. Из-за болезни Лайма снижается либидо как у женщин, так и у мужчин.

15. Повышенная чувствительность кожи. Невыносимым становится даже легкое касание самой деликатной одежды.

Клещ переносит возбудителей 20 болезней. Болезнь Лайма — чаще всего. Сыворотки от нее нет, поэтому инфекция остается в организме на всю жизнь.

rd.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали скрытые симптомы болезни Лайма». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 100562
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль &quot;Тарасова Гора&quot;
Байки, жара и полуобнаженные девушки: как проходит мотофестиваль "Тарасова Гора"
16
 Просмотров: 45775
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 21675
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 18936
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 17406
Здоровье
Рассказали о секретах мытья головы
Рассказали о секретах мытья головы Просмотров: 54
Супрун заговорила о сексе
Супрун заговорила о сексе Просмотров: 3330
Как реагирует организм, когда ему не хватает овощей
Как реагирует организм, когда ему не хватает овощей Просмотров: 1494
Украинцев предупредили об опасной инфекции
Украинцев предупредили об опасной инфекции Просмотров: 297
Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ
Что убережет от смерти из-за болезней сердца: совет от МОЗ Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
18
Партия "Основа" объединяет усилия с "Батькивщиной" на досрочных выборах в Раду - Николаенко
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
6
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 132
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua