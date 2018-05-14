Назвали самый полезный сок для детей, который должен стать первым в жизни

Морковный сок полезно давать первым малышам Фото: antiangina.ru

Морковный сок является самым полезным для детей грудного возраста.

Кроме сахара и клетчатки, содержит еще и калий и железо, витамины В1, В2 и С и каротин, то есть провитамин А. Он дает окраску моркови и легко закрепляется в отложениях жира. Если от его частого употребления кожа желтеет, то это явление называется "каротинемиею". В отличие от патологической желтухи, глазные склеры остаются неокрашенными.

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Для приготовления сока нужно помыть морковь, почистить и натереть на терке или в блендере. Полученное пюре отжать через чистую марлю. Также сок можно приготовить в соковыжималке. Начинать нужно с 1 ложки 2 раза в день, постепенно количество сока увеличить до 6-8 ложек в день.

Морковный сок можно смешивать или чередовать с другими овощными соками. Приготовленные соки хранению не подлежат.