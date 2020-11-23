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Назвали продукты, которые защищают от коронавируса

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Назвали продукты, которые защищают от коронавируса
Витамин D стимулирует иммунитет перед вирусами. Фото: narodna-pravda.ua

Для защиты от гриппа и коронавируса люди употребляют витамин D. Он стимулирует иммунитет. Профилактическая доза составляет 2000 единиц витамина D в день. И то препарат должен назначить врач, учитывая состояние сосудов и наследственность.

Витамина D много в жирной рыбе, красном мясе, печени и желтке.

Об этом говорит Анастасия Галецкая, столичный эндокринолог.

"Принимать витамины для профилактики не стоит. Это касается и комплексных препаратов. Ученые не доказали, что они полезны. Лучше регулярно гулять, есть овощи, сдавать анализы", - объясняет врач.

Также иммунитет укрепляет кальций. Но передозировка вызывает боль в животе или желудочно-кишечное кровотечение.

Рекомендуемое количество кальция для взрослых - 1 г в сутки, подросткам - 1,3 г. Лучшим источником кальция является йогурт, сметана, сыр и сгущенное молоко.

100 г мака или кунжута покрывают суточную потребность в микроэлементе у взрослого. Также его много в грецких орехах, арахисе, кураге, изюме, семенах подсолнечника, тыквы, яблоках и апельсинах.

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Для нормальной работы иммунитета нужен белок. Он в мясе, рыбе, сыре и яйцах. Их лучше готовить всмятку. В жидком желтке много лецитина, защищает печень.

В морской капусте есть природный антисептик - йод. Можно принимать добавки с йодом для профилактики вирусных инфекций. М

Мед и чеснок разжижают кровь, уменьшает воспаление в сосудах. В сутки - не более 2 зубчиков чеснока.

Когда болит воспаленное горло, поможет кокосовое масло. Ее надо рассасывать.

Традиционные продукты значительно полезнее, чем многие думают. Стоит признаки отдельно о том, что очищают организм.

Это корректирует фигуру и кожу. Также улучшает самочувствие, избавляясь от токсинов. О них - далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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