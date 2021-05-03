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вторник, 04 мая 2021 15:26

Назвали продукты, которые вредно есть часто

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  Некоторые любимые продукты не стоит есть каждый день
Некоторые любимые продукты не стоит есть каждый день

Рацион питания должен быть полезным и правильно сбалансированным, чтобы организм обогащался разными витаминами и веществами. Но есть продукты, которые не стоит употреблять каждый день, потому что они могут навредить здоровью, передает FaceNews.ua.

Мясо на гриле

Несмотря на то, что в мясе находится много белка и при правильном приготовлении она сохраняет низкую калорийность, употреблять его каждый день не стоит. Готовясь на гриле этот продукт накапливает гетероциклические амины — соединения, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний. А вот другие способы приготовления мяса менее опасные.

Копченая рыба

Регулярное употребление копченой рыбы может негативно отразиться на здоровье человека. Во-первых, в процессе копчения уничтожаются не все паразиты, особенно, если не придерживаться определенных правил приготовления. Во-вторых, при копчении в рыбе образовываются опасные канцерогены, которые могут вызвать серьезные заболевания.

Тунец

Несмотря на то, что тунец содержит много магния, железа и других элементов, этот вид рыбы быстро аккумулирует ртуть из окружающей среды. Из-за этого, ежедневное употребление тунца может привести к сердечным проблемам.

Грибы

Это достаточно тяжелая пища, которая медленно переваривается из-за содержания хитина — органического вещества, которое может замедлить выделение желудочного сока. Этим продуктом нельзя злоупотреблять людям, у которых есть проблемы с желудком.

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Кокосовое масло

Этот продукт содержит триглицериды — разновидность жиров, которые могут снизить уровень общего холестерина и тем самым навредить работе сердечно-сосудистой системы, а также вызвать авитаминоз и нарушения гормонального фона.

В Украине все популярнее становится здоровое питание. Это залог хорошего самочувствия, избавления от многих недугов, крепкая нервная система и нормализация веса. К тому же в наше время полезная еда очень вкусная. Доказательством является Боули - современный тренд здорового питания, когда на тарелку накладывали различные продукты.

Необычная блюдо пришло к нам с Востока. Там ее еще называют "чашей Будды" (Buddha bowl).

facenews.ua
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04
мая

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