Назвали продукты, которые точно портят секс

Секс может различаться с одним и тем же партнером. Дело не только в технике и настроения. Важную роль имеет и пища, съеденная перед сексом.
Какая именно, далее в статье.
Фастфуд
Тяжелая пища типа нагетсов, картофеля фри и мороженого испортит бурную ночь. Надо выбирать - качественный секс или бургеры.
Сыр
Сыры с плесенью улучшают сексуальную жизнь. Но частое их употребление может изменить гормональный фон. Через этот продукт может замедлиться процесс выработки гормонов, влияющих на твое половую жизнь, это - эстроген, тестостерон и прогестерон.
Бобовые продукты
Точно, эти продукты полезны через клетчатку и антиоксиданты, но в то же время тяжелые. Вызывают вздутие живота и содержат фитоэстрогены, которые вытесняют тестостерон как и соевые продукты. Это и снижает либидо.
Консервированные продукты
Частое употребление этих продуктов влияет на выработку тестостерона, что негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. И уменьшается прилив крови к половым органам. Это точно не в пользу секса.
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Попкорн
Этот продукт постоянно сопровождает фильмы и поднимает настроение. Но не настраивает на страстный сексуальный вечер.
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В каком состоянии находится ваше либидо? Часто ли Вы слышите "давай не сегодня"? И помните вы когда был последний раз? Для тех, кто знаком с такой ситуацией, мы составили ТОП продуктов-афродизиаков, которые обязательно стоит купить в следующий раз в магазине! Далее в статье.
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