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вторник, 16 октября 2018 09:05

Назвали продукты, которые останавливают старость

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Назвали продукты, которые останавливают старость
Супрун посоветовала есть клетчатку, чтобы остановить старение

Продукты с клетчаткой откладывают старения. Регулярное употребление такой пищи снижает риски появление сердечно-сосудистых болезней, диабета 2-го типа, ожирения и некоторых видов рака, а также положительно влияет на продолжительность жизни.

В группу этих полезных продуктов входят фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, орехи, семена, соя и бобовые. Они обогащают организм питательными веществами и дают длительное чувство насыщения.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По словам специалистов Управления продовольствия и медикаментов США, средняя суточная норма клетчатки должна составлять 25 граммов в день, если вы потребляете около 2 тысяч калорий в день.

Уровень смертности людей, постоянно употребляли клетчатку почти на четверть ниже, чем среди тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще.

Хороший аргумент, чтобы есть больше продуктов, содержащих клетчатку! А лучшее, что они всегда под рукой.

Ученые пришли к выводу, что употребление клетчатки влияет на продолжительность жизни, после анализа пищевых привычек около 400 000 человек в течение 9 лет. Уровень смертности людей, постоянно употребляли клетчатку был в среднем на 22% ниже, чем среди тех, которые употребляли минимальное количество или не употребляли ее вообще.

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Увеличивать количество клетчатки в рационе нужно постепенно. Иначе могут возникнуть вздутие и боль в животе.

Вместе с тем нужно пить достаточно жидкости, чтобы улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ.

Нужно есть на перекус орехи, которые богаты клетчаткой, одновременно содержат здоровые ненасыщенные жиры.

Добавлять отруби и семена к выпечке.

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