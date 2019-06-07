Назвали продукт, который стимулирует похудения

Если есть цель сесть на диету - добавьте в рацион рафинированные продукты с повышенным уровнем углеводов.
Если есть желание похудеть, нужно отказаться от соли, сладостей и алкоголя.
Можно употреблять рафинированные продукты с повышенным уровнем углеводов.
Стоит есть свежие овощи и цельнозерновые продукты питания. Полезной также морская рыба, которая защитит организм болезней сердечно-сосудистой системы и поможет эффективнее сжигать жиры, советует www.unian.ua.
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Пейте больше воды и завтракайте высокобелковой пищей, а также орехами, бобовыми и молочными продуктами.
От алкоголя, сладостей, мучных изделий, содержащих просто огромные дозы углеводов, следует хотя бы на время отказаться.
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