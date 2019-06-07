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суббота, 08 июня 2019 05:28

Назвали продукт, который стимулирует похудения

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Назвали продукт, который стимулирует похудения
При желании похудеть нужно следить за рационом

Если есть цель сесть на диету - добавьте в рацион рафинированные продукты с повышенным уровнем углеводов.

Если есть желание похудеть, нужно отказаться от соли, сладостей и алкоголя.

Можно употреблять рафинированные продукты с повышенным уровнем углеводов.

Стоит есть свежие овощи и цельнозерновые продукты питания. Полезной также морская рыба, которая защитит организм болезней сердечно-сосудистой системы и поможет эффективнее сжигать жиры, советует www.unian.ua.

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Пейте больше воды и завтракайте высокобелковой пищей, а также орехами, бобовыми и молочными продуктами.

От алкоголя, сладостей, мучных изделий, содержащих просто огромные дозы углеводов, следует хотя бы на время отказаться.

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Голосов: 1745
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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