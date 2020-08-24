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воскресенье, 30 августа 2020 12:40

Назвали овощ, который снимает боль от укуса осы

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Назвали овощ, который снимает боль от укуса осы
Лук быстро снимает боль от укуса осы. Фото: syzran-small.ru

Укус осы опаснее, чем пчелы. Хоть и не оставляют жала, но кусают ртом и переносят инфекции. Потому что часто перед этим бывают на теле мертвых животных. Каждый по-разному реагирует на яд насекомого. На кого-то почти не действует, у другого вызывает анафилактический шок. Человек может умереть на глазах.

Об этом рассказывает Игорь Небогаткин, из Института зоологии.

Защититься от ос помогут репелленты - средства, отпугивающие насекомых. Если остался год до конца срока годности, лучше не покупать. Такие уже действуют слабо.

Скорая помощь при укусе осы:

1. Снять кольца и браслеты.

2. Укус мазать не уксусом, а соленой водой. Развести 1 ч. л. соли в стакане воды.

3. От боли приложить к укусу кусок огурца, лука или измельченный корень петрушки.

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4. Заклеить рану пластырем. Перевязывать не нужно, потому усилится отек. Может возникать головная боль.

5. Принять антигистаминный препарат, даже если не было аллергических реакций.

В долине перуанской реки Напо ученые нашли на лапе гигантского наземного ленивца следы укуса крокодиломорфы каймана пурусзавры. Столкновение между зверями произошла 13 млн лет назад. Это самый сильный укус из когда-либо зафиксированных наукой в ​​мире животных.

Рептилия оставила на ноге млекопитающего 46 следов от зубов, раздробив даже большие кости.

Автор: Екатерина Романчук
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30
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