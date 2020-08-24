Назвали овощ, который снимает боль от укуса осы

Укус осы опаснее, чем пчелы. Хоть и не оставляют жала, но кусают ртом и переносят инфекции. Потому что часто перед этим бывают на теле мертвых животных. Каждый по-разному реагирует на яд насекомого. На кого-то почти не действует, у другого вызывает анафилактический шок. Человек может умереть на глазах.
Об этом рассказывает Игорь Небогаткин, из Института зоологии.
Защититься от ос помогут репелленты - средства, отпугивающие насекомых. Если остался год до конца срока годности, лучше не покупать. Такие уже действуют слабо.
Скорая помощь при укусе осы:
1. Снять кольца и браслеты.
2. Укус мазать не уксусом, а соленой водой. Развести 1 ч. л. соли в стакане воды.
3. От боли приложить к укусу кусок огурца, лука или измельченный корень петрушки.
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4. Заклеить рану пластырем. Перевязывать не нужно, потому усилится отек. Может возникать головная боль.
5. Принять антигистаминный препарат, даже если не было аллергических реакций.
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