Назвали неожиданные продукты, которые вызывают запор

Запор вызывает гречка и мягкий сыр Фото: klinika-1.com

Дети не могут опорожняться через питания, в котором много твердой пищи. Она вызывает появление трещин прямой кишки. Возникает боль и ребенок боится опорожняться.

Вызывают запоры рис, гречка, мягкий сыр.

Об этом рассказывает Василий Рыбальченко, доктор медицинских наук Национальной медицинской академии им. Платона Шупика.

"Когда перевели ребенка на взрослый унитаз, под ноги ставьте подставку, чтобы угол в коленном суставе был 35 градусов. Ноги не должны свисать. Так не бывает точки опоры и ягодицы сжаты. Тогда надо сильно напрягаться и возникают надрывы и трещины. Это касается и взрослых, - говорит специалист.

Постепенно развивается кишечная непроходимость. Тогда ребенок начинает делать это стоя, но родители не обращают внимания. А потом у дошкольников диагностируют геморрой, не пролечит оперативно в таком раннем возрасте.

Ребенок на грудном вскармливании имеет опорожняться шесть-семь раз в день. 2-летняя - три-четыре раза, а 6-летняя - дважды.

При частых детских запорах, надо сдать копрограмму. Этот анализ покажет, хватает всех ферментов, ответственных за переваривание пищи.

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Разжижает стул смесь каш грубого помола. Следует смешать горох, кукурузу, гречку, пшеницу и пшено. Также нужно давать супы, чтобы пополнять запасы жидкости для переваривания пищи.

Стоит пробовать кефиры различных производителей. На какой именно начинает ворчать живот, в то и пошла реакция. Поэтому надо выбирать его. Домашний кефир жирный и действует слабее, а вот сыворотка - лучше.

Сок также полезно, но каждому человеку помогает уверен. стоит один вид пить три дня, а потом менять. Одним детям от запоров помогает сливовый или морковный, а вторым - грушевый или айвовый.

Американские ученые пришли к выводу, что фаст-фуд может привести к психическим болезням. В период с 2005 по 2015 годы ученые провели более 240 000 телефонных опросов людей, по поводу их питания и образа жизни. Результаты показали, что 17% взрослых жителей Калифорнии вероятно страдают от психических заболеваний. 13,2% опрошенных имели психические расстройства средней степени тяжести и 3,7% - высокой степени тяжести.