Назвали лучшую диету в новом году

Средиземноморская диета является лучшей в 2021 году. Фото: blog.pokupon.ua

Мировые эксперты по питанию проанализировали 40 видов диет и составили список лучших.

Там первое место четвертый раз подряд заняла средиземноморская диета. На втором месте оказалась DASH-диета - диетологический подход к лечению гипертонии, а на третьем - флекситарианська диета.

Все они предусматривают отказ от обработанных пищевых продуктов и употребление блюд с фруктами, овощами, бобами, чечевицей, цельными зернами, орехами и семенами.

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Ближайшей для Украинской является средиземноморская. Ее диетологи советуют начинать с приготовления одного блюда на основе бобов, цельнозерновых и овощей с травами и специями в неделю. После этого можно переходить на блюда без мяса.

Среди основных зерновых круп эксперты выделяют киноа, амарант, просо, рожь, камут.

Если же вы не можете обойтись без мяса - лучше употреблять не более 85 г курицы или иного нежирного мяса. В качестве десерта подойдут фрукты.

Ученые из Великобритании по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что злоупотребление хлебом и макаронами чревато неприятными последствиями для мозга. Оказалось, всему виной содержится в этих продуктах глютен. У некоторых на фоне частого включения в рацион макарон и хлеба развивается глютеновая атаксия, что обусловлено реакцией иммунной системы.