Назвали, которая летняя ягода защищает сердце

Малина и черника снижает риск сердечного приступа Фото: ua.depositphotos.com

Черника, малина и клубника снижают риск заболеваний сердца. Они имеют такое действие благодаря антиоксидантам, которые в них содержатся. Они более известны как антоцианы

Об этом передает Сosmo.

Ученые из Университета Восточной Англии заявили, что эти антоцианы улучшают плотность артерий, снижая кровяное давление и уменьшая воспаление. Это подтвердили результаты 25 исследований. Оказалось, что 1-2 порции черники, малины или клубники в течение дня обеспечивают организм достаточным количеством антоцианов. А это снижает риск смерти от сердечных заболеваний на 40%.

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Антоцианы более ощутимо влияют на молодой организм, чем на людей старшего возраста. Исследования показали связь между низким потреблением фруктов и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Несбалансированная и бедная микроэлементами диета является основной причиной летальных исходов из-за болезни сердца во всем мире.