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пятница, 18 октября 2019 10:59

Назвали идеальное время для кофе

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Назвали идеальное время для кофе
Кофе запрещено пить сразу после пробужденияФото: telegraf.com.ua

Кофе бодрит организм и приносит пользу. Чтобы он стал эффективный, нужно пить его в определенные часы.

Австралийские ученые определили, что это с 10 до 12:00 утра.

Об этом пишет Мaximum.

Сразу после пробуждения кортизол снижает эффективность кофе, поэтому ее лучше не пить до 10:00. Далее уровень гормона идет на спад.

Не следует употреблять кофеин за 6 часов до сна, чтобы обеспечить комфортный отдых.

За день можно пить только 400 мл кофе с кофеином.

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Одним из самых популярных напитков в мире считают черный кофе. По результатам исследований, если пить кофе в умеренных количествах, то для организма человека это будет полезно.

Чем именно, далее в статье.

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