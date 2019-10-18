Назвали идеальное время для кофе

Кофе бодрит организм и приносит пользу. Чтобы он стал эффективный, нужно пить его в определенные часы.
Австралийские ученые определили, что это с 10 до 12:00 утра.
Об этом пишет Мaximum.
Сразу после пробуждения кортизол снижает эффективность кофе, поэтому ее лучше не пить до 10:00. Далее уровень гормона идет на спад.
Не следует употреблять кофеин за 6 часов до сна, чтобы обеспечить комфортный отдых.
За день можно пить только 400 мл кофе с кофеином.
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Одним из самых популярных напитков в мире считают черный кофе. По результатам исследований, если пить кофе в умеренных количествах, то для организма человека это будет полезно.
Чем именно, далее в статье.
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