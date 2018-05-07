Назвали главные причины отказа от секса во время беременности

Секс во время беременности: назвали идеальную позу Фото: mamaplus.md

Беременность это не болезнь, а естественное состояние женщины. В это время она может спокойно заниматься привычными делами, в том числе и сексом. Секс не будет вредить ребенку, ведь он защищен сильными мышцей матки.

На поздних стадиях беременности люди должны выбирать позиции, которые не предоставляют давления на живот, такие как миссионерская позиция. Если женщина лежит на спине, вес ребенка может поставить дополнительное давление на ее внутренние органы или основные артерии.

Издание Medical News Today собрало 9 случаев, когда следует избежать занятия сексом во время беременности:

- проблемы с шейкой матки, которые могут увеличить риск выкидыша или преждевременные роды

- беременность близнецами;

- предлежание плаценты - состояние, когда плацента расположена в области нижнего сегмента и частично или полностью перекрывает внутренний зев шейки матки;

- цервикальная недостаточность, когда шейка матки открывается преждевременно;

- вероятность преждевременных родов;

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- значительная потеря крови или вагинальное кровотечение;

- подтекание околоплодных вод;

- расторжение амниотического мешка.

Согласно исследованиям, средняя продолжительность желаемого секса для женщин составляет 16,07 мин. Так, для женщин 45 - 54 лет время для сексуального удовлетворения больше - 17,3 мин. Для женщин в возрасте 36-44 года идеальный секс должен длиться в среднем 16,12 мин.