Назвали фрукты, которые больше всего мешают похудеть

Виноград мешает похудеть Фото: doctor03.in.ua

Фрукты, безусловно, полезны для организма. Кроме пополнения запасов организма микроэлементов, они еще и помогают похудеть. Но не все.

По словам диетолога Элизы Сэвидж из Нью-Йорка, США, люди, которые пытаются сбросить вес, должны в первую очередь следить за размерами порций, которые съедаются.

"Порция фруктов, которые можно съесть, должна содержаться в ладонь - одно яблоко, один персик, или в небольшую чашку - нарезанная дыня, 15-17 штук винограда, вишни или черешни. В день можно съедать половину большого или один средний банан ", - говорит диетолог.

Если вы хотите похудеть, то некоторые фрукты лучше совсем исключить из рациона. Их лучше заменить ягодами с низким содержанием сахара - малиной, черникой.

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Речь идет о консервированные фрукты в сахарном сиропе, сухофрукты, бананы, манго и виноград.

Пробиотики становятся все более известными в мире. Однако, мало кто знает, что они есть не только в аптечных препаратах или в йогурте. Есть ряд продуктов богатые пробиотиками, которые могут быть в холодильнике каждого. Они доступны и вкусны. После их употребления исчезают проблемы с кожей и пищеварением, лишний вес, снижение иммунитета, постоянная слабость и головокружение. Эти симптомы сигнализируют о дисбактериозе, через который возникает вздутие живота.