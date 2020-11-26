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четверг, 26 ноября 2020 15:04

Назвали еще одну проблему во время предстоящей вакцинации украинцев

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Назвали еще одну проблему во время предстоящей вакцинации украинцев
Будут те люди, которые будут отказываться от вакцинации. Фото: pixabay

Украина могут передать 8 млн доз вакцины, которые не покроют все потребности наших граждан.

В то же время, будут те, кто не захочет делать вакцинацию, заявила инфекционист Евгения Менжулина в эфире "Апостроф Live".

По ее словам, в первую очередь вакцина должна быть доступной для "первой группы риска".

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"Вакцинация должна быть доступной для первой группы риска, первого звена, которие находятся непосредственно в очаге инфекции. Это врачи и медицинский персонал, который хоть как-то надо защитить. Это группа риска там, где есть массовые коллективы, кто непосредственно находится в постоянном контакте с коронавирусной инфекцией ", - сказала она.

Врач утверждает, что списки пациентов составят участковые семейные врачи. В них войдут пациенты с высокими рисками появления осложнений при заражении. В Украине также будут и противники прививок от коронавируса, как это происходит и с другими вакцинами.

В начале 2021 года может начаться массовое использование вакцины от компании Pfizer. После 3-й фазы клинических испытаний должны пройти 1-2 месяца, сказал иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Україна 24".

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