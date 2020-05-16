Назвали дату спада пандемии коронавируса в Украине

Коронавирус ослабнет в Украине в конце мая. Фото: utro.ru

Пандемия коронавируса придет в третьей декаде мая. Об этом заявила команда проекту "Форсайт COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщает пресс служба КПИ.

Ученые обнаружили, что для Украины с 6 мая по 20 мая характер развития пандемии приобретает более четкого линейного характера с уровнем "плато" - 400-550 новых инфицированных людей в день.

Такой характер развития процесса может продлиться до третьей декады мая 2020 года, в течение которой вероятно наступит пик пандемии. После этого пандемия может пойти на спад. Количество ежедневно выздоровевших людей будет устойчиво большей количества ежедневно инфицированных).

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Количество ежедневно выздоровевших людей в Украине приближается к количеству ежедневно инфицированных людей. Команда проекту ожидает, что в третьей декаде мая этот баланс может стать устойчиво положительным, что покажет начало спада пандемии ".

По состоянию на 9:00 16 мая в Украине 17858 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 497 летальных, 4906 пациентов выздоровели. В общем заболели 1269 детей и 3512 медиков. За сутки зафиксировано 528 новых случаев. В общем 4906 пациентов уже выздоровели, в частности 1262 медработники.