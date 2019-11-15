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суббота, 16 ноября 2019 23:28

Назвали 5 видов секса, чтобы свести женщину с ума

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Назвали 5 видов секса, чтобы свести женщину с ума
Фото: maximonline.ru

В сексе удовольствие должны получать оба партнера. Женщины в этом вопросе более требовательны.

Чтобы ее удовлетворить на все 100% и не было сомнений в мастерности мужа, он должен использовать эти позы.

От них женщины просто сходят с ума.

СЕКС-МАРАФОН

Этот вид секса иногда напоминает настоящее испытание. Стоит просто отдаться страсти. Раз, другой, третий. С перерывом на обеденный сон. Сделать все для того, чтобы женщина валилась с ног от удовольствия. Главное правило - никаких факторов, которые отвлекали бы.

сонной СЕКС

Обнаженная любимая, которая едва закутана одеялом изрядно возбуждает и подбрасывает дров в огонь. Единственное, что нужно - нежно и без агрессии приступить к получению наслаждения. Делать это так, будто ты боишься ее разбудить. Такая тактика позволит доставить удовольствие не только себе, но и ей.

Идеальная поза: устроиться позади нее, когда она спит на боку.

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ДИКИЙ СЕКС

Так или иначе, но женщины часто мечтают не только нежным и сдержанным сексом, но и буквально животными игрищами. Оно и не удивительно, ведь такое занятие любовью позволит вам высвободить своего внутреннего зверя, раз докажет, что рядом с ней сильный мужчина, который защитит и обуздает свою избранницу.

Главное правило - никакого фанатизма. Дикий секс не должен закончиться сломанным столом и синяками на теле любимой!

БЫСТРЫЙ СЕКС

Особенно этот секс интересен, когда спешить кудить на встречу. Например, в гости. 10 минут более чем достаточно, чтобы отдаться страсти в коридоре квартиры, не сбрасывая с себя одежды.

Главное правило - поймать момент, когда этого хочешь не только ты, но и она.

Сейчас люди живут в мире, где не молчат о сексуальной жизни, а пытаются его всесторонне разнообразить. Не знаете, как получить больше удовольствия, вместе с тем сохранить безопасность секса?

Далее в подборке ТОП-5 необычных презервативов мира.

maximum.fm
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