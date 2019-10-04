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суббота, 05 октября 2019 23:28

Назвали 5 продуктов для остановки старения кожи

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Назвали 5 продуктов для остановки старения кожи
Шоколад останавливает старение кожи Фото: kosmetic.com.ua

Старение кожи можно остановить только дорогими кремами, но и продуктами.

Проведенные исследования доказывают, что определенные компоненты в некоторых продуктах не просто полезны, но и замедляют старение.

Чтобы кожа была здоровой и гладкой, а волосы блестящими и здоровыми, нужно не только регулярно пользоваться средствами по уходу за кожей и волосами. Нужно также хорошо питаться и употреблять разнообразные продукты.

Кофе

Согласно последним исследованиям американского Национального института онкологии, биологически активные соединения, содержащиеся в кофе, могут помочь защитить вашу кожу от меланомы.

Фильтрованный кофе может уменьшить злокачественную меланому, но это не касается растворимого или заварной кофе.

Черный шоколад

Темный шоколад содержит флавониды, которые могут защитить от солнца и обеспечить целый ряд преимуществ для кожи. Антиоксиданты, содержащиеся в темном шоколаде, даже полезнее для организма, чем ягоды.

Зеленый чай

Зеленый чай богат антиоксидантами и содержит больше полифенолов, чем любой другой продукт. Эти полифенолы - помощники в выработке коллагена, и помогают остановить признаки старения.

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Морская капуста

В ней содержится много железа, марганца, йода, меди, цинка, Омега-3 кислот и селена. Все эти микроэлементы необходимы как для здоровья в целом, так и для хорошего состояния кожи, волос и ногтей.

Помидоры

Этот овощ содержит много ликопина, который не только снижает риск инсульта. Но и способствует уменьшению глубины морщин.

Покрытие ногтей гель-лаком это удобно, но может повреждать ногти.

По словам дерматологини Светланы Якубовской, как только вы заметили малейшие изменения, не покрывают ногти гель-лаком.

Питание должно быть сбалансированным, содержать белок и железо. Кальций не имеет никакого отношения к росту ногтей, поэтому не стоит тратить деньги на различные БАДы и "витамины для ногтей". Лучше купить хороший увлажняющий крем.

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