Назвали 5 ошибок в спортзале, которые мешают похудеть

Как заниматься в тренажерном зале эффективно. Фото: hiitworks.com

Соблюдение диеты и занятия в тренажерном зале не дадут заметного результата. Все из-за ошибок в упражнениях, которые делают почти все.

Какие это именно ошибки и как их избежать пишет Іvona.

Много кардио нагрузок

Кардио сжигает калории и улучшает работу сердца, но это только в случае, если не переусердствовать. Если заниматься на беговой дорожке или эллипсу несколько часов подряд, тело начинает сжигать не жир, а мышцы. Это может привести к замедлению метаболизма.

Мало силовых тренировок

Силовые упражнения не превратят женщин в статую с кучей упругих мышц за низкого уровня тестостерона. На самом деле работа с весом поможет ускорить метаболизм и сделать тело подтянутым и стройным.

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Не менять упражнения

Чем чаще выполнять определенный набор упражнений, тем меньше тело откликается на нагрузку. Чтобы увидеть результат, йоги изменить на бассейн. Или заменить стандартное тренировки бегом в парке.

Отсутствие растяжки

Растяжка не способствует похудению, но помогает расслабить мышцы и снять боль. Он может заставить пропустите тренировки, поэтому результат желаемого тела задержится.

Вознаграждение вредной пищей

После выполнения тяжелых упражнений, некоторые привык расслабиться и съесть что-то вредное. Картофель фри, чизбургер и круга сведут на нет затраченные усилия на тренировке.

Три несложные дыхательные упражнения займут всего 15 минут в день, но помогут убрать лишние сантиметры в считанные дни. За неделю при качественном исполнении можно избавиться от 5 сантиметров в области талии, а самое приятное, что результат будет заметен уже на второй день. Известно, что одними силовыми тренировками, например, усиленными упражнениями на пресс, плоского живота не добиться. Это приведет лишь к тому, что вы накачаете себе "броню" под жировую прослойку.