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среда, 20 января 2021 02:28

Назвали 3 беспрекословно полезные последствия регулярного секса

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Назвали 3 беспрекословно полезные последствия регулярного секса
Регулярный секс помогает при депрессии. Фото: mariefrance.fr

Секс положительно влияет на состояние здоровья. Известно, что его занятия могут заменить поход в спортзал. Они способствуют усиленной работе желез внутренней секреции и помогают ускорить обмен веществ. Так сжигания жировых отложений происходят эффективнее.

Еще ученые определили и другие полезные свойства секса.

Атеросклероз

Во время оргазма давление может повыситься из стандартных 100-120 до 220 мм ртутного столба. Пульс учащается с 60-80 до 100, а то и 180 ударов в минуту. Частота дыхания возрастает в 2-3 раза. Такое "кардио на кровати", выполняемого 2-3 раза в неделю, снижает у мужчин 40-55 лет вероятность инфаркта в 2 раза.

Респираторные заболевания

В научной лаборатории Университета Пенсильвании определили, что секс способствует повышению уровня гормона DHEA. Это вещество вырабатывается железами и помогает иммунитету бороться с бактериями и вирусами. Во время секса выработки DHEA увеличивается в 5 раз. Это означает, что иммунная система человека получает отличную помощь для противостояния гриппа и других неприятных респираторных заболеваний.

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Депрессия

Во время занятий любовью организм почти непрерывно производит серотонин. А этот нейромедиатор отвечает за чувство удовольствия, радости и нежности. А во время оргазма человек получает ударную дозу эндорфина, который недаром называют "гормоном счастья". Эндорфинно-серотонинна смесь в крови - это средство борьбы с депрессией и прогнать тоску и переживания. Если секс регулярный, то и жизнь становится лучшим, ведь коктейль из гормонов действует еще определенный промежуток времени после секса.

В одном из последних крупных исследований говорится, что продолжительность секса в разных парах (от проникновения в оргазма у мужчины) зависит минимум от трех факторов и составляет от 30 секунд до 45 минут.

Все факторы описали в статье.

maximum.fm
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