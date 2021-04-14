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Назначение и особенности выбора ирригаторов для полости рта

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Назначение и особенности выбора ирригаторов для полости рта
Ирригатор используют для профилактики кариеса и быстрого удаления налета

Ирригатор представляет собой устройство, предназначенное для очистки ротовой полости под давлением воды. Такое приспособление массирует десна и позволяет эффективно промыть промежутки между зубами.

Назначение ирригатора

Устройство используется для профилактики кариеса и обеспечивает быстрое удаление налета с зубов и языка. Также ирригатор для полости рта выполняет следующие функции:

1. Эффективная очистка. Приспособление позволяет удалить загрязнения в самых труднодоступных местах: на коренных, зубах мудрости и т. д. Ирригаторы помогают очищать брекеты и другие ортодонтические конструкции.

2. Профилактика и лечение болезней десен. Девайс обеспечивает более эффективное кровообращение, а также способствует ускорению процессов восстановления. Благодаря регенерации кровоточивость сокращается, а десна становятся более крепкими.

3. Уход за протезами, имплантами и прочими конструкциями. С помощью ирригатора производится эффективная очистка полостей под ними.

4. Удаление бактериального налета, который приводит к появлению неприятного запаха изо рта.

Одной из задач устройства также является профилактика гингивита. Такая болезнь часто диагностируется у кормящих мам и беременных женщин в результате ухудшения кровоснабжения слизистых.

Особенности выбора

Сначала нужно определиться с типом интересующего устройства. Это может быть стационарный девайс или компактный переносной вариант. Первые – это бытовые устройства, предназначенные для применения всей семьей. Они подключаются к сети и характеризуются высокой мощностью, если сравнивать с компактными переносными устройствами. В таких приспособлениях предусматриваются различные насадки, а благодаря компрессору нагнетается поток воды с необходимым давлением.

Переносные варианты более мобильны и предназначены для применения в дороге. Такие устройства работают от встроенных АКБ, которые подзаряжаются от бытовой сети. Переносные ирригаторы практически не издают шума при эксплуатации, если сравнивать с обычными стационарными. К недостаткам относятся маленькая мощность водной струи и минимальный объем емкости.

Основные критерии выбора:

1. Число пользователей. Если ирригатором будет ежедневно пользоваться семья из двух человек, резервуара на 500 мл будет вполне достаточно.

2. Функциональные возможности. Изначально необходимо определить список опций, которые вас интересуют. Возможность изменения силы напора и выбор количества пульсаций – два основных параметра. От них зависит стоимость девайса, комплектация и количество насадок.

3. Требования. В продаже можно найти приспособления с щадящим напором жидкости, которые разработаны для детей и взрослых пациентов с воспаленными деснами. Если есть необходимость эффективной очистки несъемных конструкций, отдайте предпочтение моделям с сильным напором.

В зависимости от принципа действия, ирригаторы можно разделить на несколько групп. Это моноструйные модели, девайсы с микропузырьками или пульсирующими струями. Последний вариант считается одним из самых эффективных. Струя такого ирригатора почти не ощущается.

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