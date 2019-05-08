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среда, 08 мая 2019 17:03

Нашли продукт для преодоления ожирения

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Нашли продукт для преодоления ожирения
Уровни ожирения значительно ниже в странах, которые потребляют большое количество риса Фото: vkuso.ru

Включение в рацион дополнительных порций риса способствует борьбе с лишними килограммами. К такому выводу пришли исследователи.

Уровни ожирения значительно ниже в странах, которые потребляют большое количество риса. Это в среднем 150 гр в день на человека, рассказывает Радио Максимум.

Страны с низким потреблением риса - в среднем 14 гр в день на человека, имеют более высокие уровни ожирения. В исследовании были проанализированы данные более миллиона человек из 136 стран. Исследователи подсчитали, что даже скромное увеличение среднедушевого потребления риса в 50 гр в день на человека, может снизить распространенность ожирения в мире на 1%. С 650 млн человек старше 18 лет до 643,5 млн человек.

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Связь между потреблением риса и снижением уровня ожирения сохраняется даже после учета других факторов, например, общего потребления энергии, уровня образования, курения, ВВП на душу населения и расходов на здравоохранение.

Одни ученые утверждают, что суп - диетический продукт, особенно полезны бульоны. Другие же вообще говорят, что их не стоит включать в свой рацион.

Часто отсутствие в рационе первых блюд связывают с гастритом. К сожалению, сегодня это заболевание есть почти у каждого - независимо от того, ест он на обед жидкие блюда. Что касается супа, то есть его совсем не обязательно. Более того: первые блюда, по словам врачей, усиливают кислотообразования. А поэтому они полезны лишь людям с низкой кислотностью. Если же у человека язвенная болезнь, заболевания 12-перстной кишки или воспаление желудка с повышенной кислотностью, то супы наоборот, противопоказаны, передает Нова Доба.

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